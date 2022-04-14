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وزير الخارجية : : امن ايران والعراق مهم جدا ومرتبط بامن المنطقة


اشار وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين الى العلاقات الوطيدة بين ايران والعراق في مختلف المجالات، معتبرا امن البلدين بانه مهم جدا ومرتبطا بامن المنطقة.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي لوزير الخارجية العراقي فؤاد حسين مع نظيره الايراني حسين أمير عبد اللهيان في طهران مساء اليوم الأربعاء.

واعرب وزير الخارجية العراقي، عن ارتياحه لزيارته الى إيران وتقديره لوزير الخارجية الإيراني وقال: ناقشنا القضايا الثنائية وعندما نتحدث عن العلاقات الثنائية فإننا نعني العلاقات التجارية والاقتصادية. اذ لدينا موضوع ثابت في كل لقاءات الوفد الايراني وهو مناقشة زيارة العتبات المقدسة من قبل الايرانيين وكيفية تسهيل هذه الزيارات.

وأضاف فؤاد حسين: ان زيارة العتبات كانت جزءًا من المحادثات حتى نتمكن من تقديم تسهيلات أفضل للزوار الإيرانيين.

 

وقال إن أمن إيران والعراق مهم جدا ومرتبط بأمن المنطقة. إيران والعراق دولتان متجاورتان وهناك علاقات اقتصادية واجتماعية وثقافية وجغرافية وتاريخية قوية بين البلدين. عندما تكون هناك مشكلة أمنية ، يجب أن نسلك طريق الحوار لحلها. الأبواب مفتوحة للحوار كما في بغداد ونأمل أن تفتح هذه الأبواب في طهران حتى نبدأ محادثات مكثفة في القضايا الأمنية.

وقال فؤاد حسين: لدى الأشقاء الإيرانيين بعض الشكاوي من بعض القضايا الأمنية وتحدثنا بصراحة خلال المحادثات ويجب أن نتحدث بصراحة عن ذلك ويجب أن نحل هذه القضايا بالطرق الدبلوماسية ومن خلال الحوار. ونحن سنحل هذه المشاكل.

واوضح بانه تمت مناقشة القضايا الإقليمية وعلاقات إيران مع دول مجلس التعاون ودور العراق في هذا الصدد ، وكذلك جرى البحث حول المحادثات الإيرانية السعودية.

وتابع فؤاد حسين: تحدث وزير الخارجية الإيراني عن أفغانستان وعبر عن وجهات نظر الجمهورية الإسلامية الإيرانية في هذا الصدد. فيما يتعلق بأفغانستان ، نتفق مع إيران على ضرورة تشكيل حكومة شاملة في هذا البلد وأن هذه الحكومة يجب أن تشمل جميع المجموعات العرقية والأحزاب في أفغانستان. فأفغانستان بحاجة إلى الاستقرار.

كما أشار وزير الخارجية العراقي إلى أن العراق يرحب بوقف إطلاق النار في اليمن ويشيد بجميع الأطراف المشاركة في تحقيق وقف إطلاق النار. ونأمل أن تستمر المحادثات من أجل إيجاد حل سلمي للوضع في اليمن ، وإنهاء معاناة الشعب اليمني والمنطقة بعد المعاناة الكبيرة التي تحملوها .

* نحن بحاجة إلى الاستقرار في سوريا

وقال: نحن بحاجة إلى الاستقرار في سوريا. الاستقرار في سوريا يؤثر بشكل مباشر على الاستقرار في العراق ، وسيكون لعدم الاستقرار في سوريا تأثير سلبي على الوضع الأمني ​​في العراق. نتفق مع الجانب الإيراني على ضرورة مساعدة سوريا حتى تتمكن من إرساء الأمن والاستقرار فيها، وندعم كل الجهود في هذا الاتجاه.

* الجولة المقبلة من المحادثات الإيرانية السعودية

وردا على سؤال لوكالة "ارنا" حول الجولة الخامسة من المحادثات بين إيران والسعودية ، قال وزير الخارجية العراقي: هذه المحادثات استمرت وعلقت لبعض الوقت. نأمل أن تعقد الجولة القادمة من هذه المحادثات بين إيران والسعودية. من الواضح أن المحادثات حتى الآن كانت في إطار الأجهزة الأمنية للطرفين ، ومن الجانب الإيراني كان هناك ممثلون عن وزارة الخارجية ، لكن إطار المحادثات كان بين الأجهزة الأمنية. هناك بعض القضايا التي تحتاج إلى معالجة. آمل أن يعقد الاجتماع القادم قريبا.

وأشار فؤاد حسين الى ان: هناك تكهنات حول موعد الاجتماع ، لكن لا يمكنني الحديث صراحة عن موعد الاجتماع المقبل ، لكن الطرفين يتجهان إلى مواصلة اجتماعاتهما.

وقال: آمل أن نصل إلى المراحل التالية من هذه المحادثات والانتقال من المحادثات المغلقة والسرية إلى المحادثات العامة. لقد تغير الوضع بعد وقف إطلاق النار في اليمن. وقف إطلاق النار في اليمن جاء نتيجة جهود إقليمية ويمنية ودولية ، وقد يكون وقف إطلاق النار هذا أحد الأسباب التي قد تمهد لاستئناف المحادثات للوصول إلى حوار دبلوماسي وغير سري.

وقال إن جزءا من المحادثات دار حول قضايا إقليمية ، ولعب العراق دورًا مهمًا في هذا الأمر ، على الصعيدين الأمني ​​والدبلوماسي.

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وزير الخارجية : : امن ايران والعراق مهم جدا ومرتبط بامن المنطقة
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