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بجهود النائب فالح الخزعلي : تسمية مستشفى جامعة البصرة بأسم الشهيد القائد أبو مهدي المهندس .


متابعة / ظاهر العقيلي

اعلن النائب في البرلمان العراقي فالح الخزعـلي عن استحصال موافقة محافظ البصرة اسعد العيداني بتسمية مستشفى جامعة البصرة القريب من ساحة الطيران بأسم الشهيد القائد ابو مهدي المهندس

واكد الخزعلي ان هذه الخطوة جاءت تخليداً لذكرى الشهيد القائد المهندس ( رض) وتثميناً لما قدمه من اجل الوطن والمقدسات .

هذا وكان جيش الأحتلال الأمريكي قد نفذ عملية اغتيال القائدين الشهيدين الجنرال سليماني والمجاهد ابو مهدي المهندس بضربة صاروخية غادره قرب مطار بغداد الدولي في الثالث من يناير/كانون الثاني عام 2020.

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