على خلفية بيان ديوان الوقف الشيعي هيئة الاعلام والاتصالات تنذر قناة utv وتطالبها بتصحيح وضعها القانوني

متابعة / ظاهر العقيلي

انذرت هيئة والاعلام والاتصالات قناة Utv على خلفية بيان ديوان الوقف الشيعي الذي ادان فيه الاساءة المتعمّدة للمقدّسات الدينية والتي ظهرت على شكل مشاهد تلفزيونية في احدى المسلسلات التي تعرض خلال شهر رمضان المبارك من خلال تصوير رجل دين شيعي يبرر الجريمة بآية قرآنية حيث اعتبر الديوان ان تلك المشاهد هي اساءة للحوزة العلمية ورجالاتها ولعموم اتباع مذهب اهل البيت ( ع ) في العراق .

وذكر بيان الانذار لهيئة الاعلام والاتصالات الموجه لقناة utv ان ديوان الوقف الشيعي جهة مختصة وقد اشار بوضوح ان المشاهد التلفزيونية التي ظهرت في (مسلسل وطن) قد اساءت لهوية ومعتقدات مكون اساسي من مكونات المجتمع العراقي وذلك يعد مخالفة واضحة وصريحة للائحة قواعد البث الاعلامي ، وطالبت هيئة الاعلام والاتصالات القناة بمراجعة الهيئة وتصحيح وضعها القانوني وتقديم تعهدات بعدم تكرار تلك المخالفات فضلا عن تقديم اعتذار واضح وصريح للجهة المتضررة وحذف جميع المشاهد من منصات مواقع التواصل الاجتماعي وبخلاف ذلك ستتخذ الهيئة كافة الاجراءات القانونية والمالية الرادعة بحق القناة ،

الى ذلك اصدرت قناة utv اعتذارا عن ماورد في مشاهد مسلسل وطن مؤكدة التزامها الوطني والمهني باحترام العقائد الدينية .