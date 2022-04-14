قيادي في الاطار: 4 من نواب السيادة سينضمون الينا قريبا

توقع القيادي في الاطار التنسيقي تركي جدعان، الاربعاء، انضمام من 3-4 نواب من السيادة للاطار التنسيقي.

وقال جدعان في حديث لـ/ المعلومة/:،ان” هناك مستجدات مهمة في المشهد السياسي خاصة مع تماسك الاطار التنسيقي ونجاحه في منع تمرير مرشح البارزاني لمنصب رئيس الجمهورية رغم محاولات التحالف الثلاثي المتكررة”.

واضاف جدعان،ان” الاطار التنسيقي اثبت فعالية الثلث الضامن في المعادلة السياسية العراقية مؤكدا بان هناك مباحثات لانضمام من 3-4 نواب من السيادة الى الاطار قريبا جدا”.

واشار الى ان” تحالف السيادة بكافة اعضائه يشعرون بالتململ مع عدم قدرة الثلاثي تحقيق اي تقدم خاصة وان الاطار اثبت بانه قوة فعالة في المشهد السياسية لايممن اقصائها او استبعادها بالاضافة الى ان عدد النواب المؤيدين لبرنامجه زاد عن نصف اعضاء مجلس النواب الحالي”.

وكان التحالف الثلاثي والذي تعد السيادة جزء منه اخفق في تمرير مرشح البارزاني لمنصب رئيس الجمهورية رغم محاولاته المتكررة”.