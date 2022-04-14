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القبض على "جرثومة" المطلوب بقضايا مخدرات في ذي قار


اعلنت شرطة ذي قار، اليوم الاربعاء، القاء القبض على المتهم الملقب (جرثومة) المطلوب بقضايا مخدرات في قضاء گرمة بني سعيد.

وقالت شرطة ذي قار في بيان، إن "قوة مشتركة من قسم شرطة الحسن المجتبى (ع) ومفرزة مكافحة المخدرات ومفارز مكافحة الاجرام وفوج الطوارئ السادس والامن الوطني، تمكنت من القاء القبض على المتهم ( ح . ك .م ) الملقب #جرثومة وضبط بحوزته مواد مخدرة".

وأضاف البيان أنه "وعلى الفور وبموافقات قانونية تم مداهمة دار المتهم  وضبط ادوات تعاطي المخدرات وميزان ألكتروني"، مبينا أنه "تم احالته الى الجهات ذات العلاقة لاكمال التحقيق".

يذكر ان المتهم من ارباب السوابق ومطلوب وفق المادة 28 من قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، والمادة 413 من قانون العقوبات العراقي.

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القبض على "جرثومة" المطلوب بقضايا مخدرات في ذي قار
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