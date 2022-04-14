الأخبار

النزاهة تضبط مخالفات بقيمة ملياري دينار في النجف الاشرف


أعلنت هيئة النزاهة، الأربعاء، عن ضبط مخالفات في مشروع بقيمة ملياري دينار في محافظة النجف.

وقالت النزاهة في بيان، إن "فريق عمل مكتب تحقيق النجف، كشف عن مخالفاتٍ إداريَّةٍ وقانونيَّةٍ في تنفيذ مشاريع بقيمة ملياري دينار"، مُبيّنةً "تنفيذ مشاريع تجهيز طواقم السحب لمديريَّة المجاري في المحافظة على شكل لجنة "تنفيذ أمانة"؛ لغرض التهرُّب من تعليمات المُناقصة العامَّة".

وأضافت أنَّ "الفريق نفَّذ عمليَّتي ضبطٍ منفصلتين في مُديريَّة بلديَّة النجف، أسفرت أولاهما عن إيقاف عمليَّة تجاوزٍعلى عقارٍ عائدٍ للدولة من قبل أحد المُواطنين بدعوى إنشاء محطة وقودٍ بحجة وجود محضرٍ بتسليم الأرض له"، لافتةً إلى أنَّ "أعمال التدقيق التي قام بها الفريق بيَّنت أنَّ محضر التسليم يخصُّ عقاراً آخر وليس العقار المُتجاوز عليه، فضلاً عن عدم وجود موافقاتٍ أصوليَّةٍ من الدوائر المعنيَّة؛ لغرض إنشاء محطة وقودٍ".

وأوضحت أنَّ "عمليَّة الضبط الأخرى المُنفَّذة في مُديريَّة بلديَّة النجف تمَّت بناءً على كتاب أحد أعضاء مجلس النوَّاب، إذ تمَّ الانتقال إلى وحدة الإيجارات في المُديريَّة وضبط الأوليَّات الخاصَّة بعقد المُساطحة على مُتنزَّه حي الوفاء؛ بالرغم من صرف مبلغ 350 مليون دينار لإنشائه؛ كون المُتنزَّه يقع في مكانٍ غير مُلائمٍ؛ الأمر الذي أدَّى إلى هدرٍ بالمال العام بقيمة المبالغ المصروفة لإنشائه بعد إحالته للاستثمار من قبل مُديريَّة بلديَّة المحافظة".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
القبض على "جرثومة" المطلوب بقضايا مخدرات في ذي قار
النزاهة تضبط مخالفات بقيمة ملياري دينار في النجف الاشرف
الموقف الوبائي والتلقيحي اليومي لجائحة كورونا
المئات من أهالي كربلاء يطالبون بمحاسبة الضال المضل الصرخي
الداخلية تعلن اغلاق مقار الشر التابعة للضال المضل محمود الصرخي
عضو الاطار التنسيقي غسان أبو رغيف يكشف أسباب إصرار حكومة الكاظمي على تمرير أنبوب العقبة
اهالي كربلاء ينضمون وقفة احتجاجية ضد الضال المضل محمود الصرخي
الموقف الوبائي لكورونا في العراق
حرق مكاتب الضال المضل الصرخي في بابل والديوانية والسماوة
مطار بغداد يعلق الرحلات بسبب سوء الأحوال الجوية
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
حميد مجيد : السلام عليكم وردت كلمة المتطرفون مرفوعه بعد كلمة أفعال والصحيح تكون مجروره بالاضافه أي (المتطرفين) وفي الحاله ...
الموضوع :
فوبيا الإسلام السياسي..!
حميد مجيد : السلام عليكم ، عفواً فقط تصحيح لغوي كلمة عاصرة تكتب بالتاء الممدوده (عاصرت) وكلمة تظليل الصحيح (تضليل)مشتقه ...
الموضوع :
المرجعية قلعة حصينة من الاستهداف
الشاهد بالحق : اقسم بالله العظيم أن أقول الحق و الله على ما اقولة شهيد! طلب من دولة السيد رئيس ...
الموضوع :
إضافة أكثر من 3500 ميكاواط إلى الشبكة الوطنية قبل موسم الصيف
مواطنة : رحمها الله النهاية جميلة .... فلقد التقت بهم فإن لم تجمعهم ارض جمعتهم السماء حسبنا الله ونعم ...
الموضوع :
( ام سالم) من نساء الزمن الجميل !!
مواطنة : شخصية فذة بكل المقاييس حضنت الرسالة وصاحبها فنال شرف ان يكون جذعا لشجرة الولاية الاثنا عشرية ...
الموضوع :
أبو طالب مؤمن قريش السد المنيع للرسول الكريم
رأي : شكرا ً لطرحكم الذي توافق بذات التاريخ .... لكن سطوركم مختزلة جدا لحقبة مظلمة تحتاج مداد ابحر ...
الموضوع :
تهجيرالعراقيين؛جريمة و قضية مازالت تنتظر الحل[ق1]
ابو يقين السوداني : معقوله الكاتب لم ينتبه لكثرة الاخطاء الاملائيه في المقال الاخطاء الاملائيه اكثر من الكلمات الصحيحه افقدت المقال ...
الموضوع :
‏عزيز العراق…محطات ورسائل.
ميثم : بارك الله فيكم، وجزاكم الله خير الجزاء على سرد هذه الحقيقة الواقعية التي نعيشها بكل تفاصيلها ولكن ...
الموضوع :
خنق الجنوب والوسط بقاء الملك..!
منار العامري : بوركتم وبورك قلمكم ...
الموضوع :
الشباب ما بين الواقع والطموح
رياض البغدادي : جزاكم الله خير الجزاء شيخنا الجليل لقد افحمت الكثير من السياسيين الذين لم يكلفوا انفسهم في متابعة ...
الموضوع :
امرأة بعدل أمة من الرجال
فيسبوك