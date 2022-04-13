المئات من أهالي كربلاء يطالبون بمحاسبة الضال المضل الصرخي

خرج المئات من أهالي كربلاء للمطالبة بمحاسبة الضال المضل محمود الصرخي الذي دعا الى هدم مراقد ائمة اهل البيت عليهم السلام
وكانت مواقع التواصل الاجتماعي تناقلت مقطع فيديو لاحد مرتزقة الصرخي وهو يدعو الى هدم مراقد اهل البيت عليهم السلام مما اثار استنكار وغضب الشارع العراقي على هذا التطاول الاهوج وتم اغلاق وحرق مراكز الشر والضلالة في مختلف محافظات العراق فيما قامت وزارة الداخلية باغلاق هذه المقار واعتقال عدد من مرتزقة الضال المضل الصرخي
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