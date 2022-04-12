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مطار بغداد يعلق الرحلات بسبب سوء الأحوال الجوية


أفاد مصدر مطلع، اليوم الثلاثاء، بأن مطار بغداد الدولي علق الرحلات من وإلى المطار، بسبب سوء الاحوال الجوية.

وقال المصدر  إن "مطار بغداد الدولي قرر تعليق الرحلات بشكل مؤقت من وإلى المطار بسبب سوء الأحوال الجوية وقلة مجال الرؤية".

وذكر إعلام مطار النجف هو الاخر انه  "اضطررنا لإيقاف الرحلات والملاحة الجوية لحين انتهاء العاصفة الترابية، بسبب أن مجال الرؤية بلغ أقل من 500 متر".

وأضاف إعلام المطار، أن "مدى الرؤية إذا وصل لأكثر من 800 متر، فسنعيد فتح الأجواء وإعادة الرحلات داخل المطار".

 

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