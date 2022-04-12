وزارة الصحة: دخول متحورات جديدة للبلد أمر وارد

نبَّهت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، على دخول متحورات جديدة لفيروس كورونا إلى البلد في ظلّ عدم الوصول حتى الآن إلى النسب المستهدفة بالتلقيح وضعف إجراءات الوقاية،، فيما دعت إلى مراقبة دخول الوافدين عبر المنافذ وإبرازهم البطاقة الدوليَّة.

وتشهد الصين وكوريا تفشياً جديداً للوباء، في حين سجلت دول أوروبية أخرى مؤخراً نوعاً مستحدثاً من متحورات الفيروس باسم (دلتاكرون).

وقال مدير الصحة العامة الدكتور رياض الحلفي للصحيفة الرسمية إنَّ "الوزارة لم تسجل حتى الآن مؤشرات موجة وبائية جديدة، لكن أمر انتقال المتحورات الجديدة وارد بعد تسجيل تفش آخر للفيروس في بعض الدول خصوصاً الصين".

وأضاف أنَّ "الوزارة تستعد بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية للتعامل مع دخول المتحورات الجديدة ومنها دلتاكرون"، مؤكداً "وجود احتمال لإصابة الأشخاص بهذه المتحورات وانتقالها بينهم لأنَّ مستويات المناعة لدى بعض الناس قليلة بسبب ضعف التطعيم".