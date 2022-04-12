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زهرة البجاري : مراقد اهل البيت ( ع) خط أحمر وهي عزتنا وشرفنا وندعو لأيقاف الحركات الدينية المشبوهة .


متابعة / ظاهر العقيلي

قالت النائب في البرلمان العراقي المهندسة زهرة البجاري وعلى هامش احدى دعوات اتباع الحركة الصرخية الضالة المضلة في محافظة بابل لهدم قبور أئمة اهل البيت ( ع) ان مراقد ائمتنا الاطهار خط احمر ولا يمكن السكوت عن هكذا دعوات ضالة مضله تحت غطاء الدين او بذريعة الحرية .

واضافت البجاري ان هذه الجماعة المنحرفه عقائدياً هي اكيد من بقايا الفكر البعثي الخبيث لذل نرى بان دعواتها خبيثه وضد العقيدة والمذهب .

وطالبت البجاري كل الاجهزة الامنية والحكومية بتفعيل قانون حظر البعث والافكار الطائفية كافكار جماعة الصرخيه واتباعهم الارهابيين .

واختتمت البجاري ان هذه الجماعة المنحرفة طائفيون ويعادون العراق الجديد ويستخدمون الدين كحجه للوصول الى غاياتهم المريضة وهي التفرقة وتدمير العملية السياسية والعودة للحكم الدكتاتوري الاجرامي .

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