زهرة البجاري : مراقد اهل البيت ( ع) خط أحمر وهي عزتنا وشرفنا وندعو لأيقاف الحركات الدينية المشبوهة .

متابعة / ظاهر العقيلي
قالت النائب في البرلمان العراقي المهندسة زهرة البجاري وعلى هامش احدى دعوات اتباع الحركة الصرخية الضالة المضلة في محافظة بابل لهدم قبور أئمة اهل البيت ( ع) ان مراقد ائمتنا الاطهار خط احمر ولا يمكن السكوت عن هكذا دعوات ضالة مضله تحت غطاء الدين او بذريعة الحرية .
واضافت البجاري ان هذه الجماعة المنحرفه عقائدياً هي اكيد من بقايا الفكر البعثي الخبيث لذل نرى بان دعواتها خبيثه وضد العقيدة والمذهب .
وطالبت البجاري كل الاجهزة الامنية والحكومية بتفعيل قانون حظر البعث والافكار الطائفية كافكار جماعة الصرخيه واتباعهم الارهابيين .
واختتمت البجاري ان هذه الجماعة المنحرفة طائفيون ويعادون العراق الجديد ويستخدمون الدين كحجه للوصول الى غاياتهم المريضة وهي التفرقة وتدمير العملية السياسية والعودة للحكم الدكتاتوري الاجرامي .
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