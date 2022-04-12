الشيخ قيس الخزعلي والسيد عادل عبد المهدي يؤكدان على أهمية ابعاد الاتفاقية الصينية عن التجاذبات السياسية

اكد الأمين العام لحركة عصائب اهل الحق الشيخ قيس الخزعلي، ورئيس الوزراء السابق السيد عادل عبد المهدي، الاثنين، على أهمية ابعاد الاتفاقية الصينية عن التجاذبات السياسية.

وذكر بيان ان “الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق الشيخ قيس الخزعلي وخلال جولاته الرمضانية، فقد زار رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي في مكتبه ببغداد”.

وأضاف ان “اللقاء جرى خلاله التطرق إلى مجمل الوضع السياسي والإقتصادي في العراق وسبل الخروج من الإنسداد السياسي الحالي، فيما جرى التركيز خلال اللقاء على ضرورة معالجة الأزمة الإقتصادية التي تشهدها البلاد وإستثمار السيولة المالية التي نتجت عن إرتفاع أسعار النفط”.

وشدد الطرفان على ضرورة أن “تكون من أولويات الحكومة القادمة أياً كانت التركيز على إنعاش الوضع الإقتصادي للعراق وأن يكون ملف الإتفاقية الصينية وعلى رأسها طريق الحرير من الأولويات بعيداً عن التجاذبات السياسية وأن يكون هذا المطلب بناءً على قرار سيادي وطني”.

وأثنى الجانبان على الجهود الشعبية التي تبذل من أجل المضي بمشروع طريق الحرير والإتفاقية الصينية والتثقيف المستمر لأبعاد هذا المشروع الكبير وما له من أهمية كبيرة ستساهم في دفع عجلة الإقتصاد العراقي إلى الأمام .