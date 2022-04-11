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انباريون يستغربون استخدام رافع العيساوي موكبا رسميا


استغرب عدد كبير من سكان محافظة الانبار ، الاثنين، من استخدام رافع العيساوي لموكب رسمي ترافقه عجلة امنية رغم انه لا يحمل اي صفة رسمية في الحكومة المركزية .

وقال المواطن عبد الستار الدليمي في تصريح ل / المعلومة/ ان ” عدد كبير من سكان الانبار استغربوا من استخدام رافع العيساوي لرتل بعجلات مظللة ترافقه عجلة امنية عند دخوله الى الانبار رغم ان الشخص المعني لا يحمل اي صفة رسمية في الحكومة المركزية بعد اطلاق سراحه من سجن الاعظمية على خلفية وجود شبهات فساد مالي واداري اثناء تسلمه منصب وزير المالية “.

واضاف الدليمي ان “دخول موكب العيساوي ولد حالة من الخوف لعودة المهاترات السياسية بين الخصوم على حساب المواطن البسيط وفق ما شهدته المحافظة من تظاهرات في ساحات الاعتصام ودفع فاتورتها سكان المحافظة وما اصابهم من تهجير وقتل وتدمير المنازل والبنى التحتية وتحويل بعض المدن الى ركام”.

وبين ان “عدد من المواطنين اطلقوا اصوات ” تكبير ” عند دخول موكب العيساوي تذكيرا منهم بساحات الاعتصام التي برز فيها صوت العيساوي وكان السبب الرئيسي في تهجير سكناها “.

يشار الى ان المحكمة الاتحادية اطلقت سراح رافع العيساوي ” يوم امس” بعد ان امضى نحو 4 اشهر داخل احدى السجون في بغداد “.

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