خلافات جديدة في “تحالف السيادة” وتلويح بانسحاب 4 نواب منه

كشف مصادر سياسية مطلعة، الاثنين، عن خلافات جديدة بدات تطفو على السطح بين فرقاء تحالف السيادة.

وقالت المصادر في حديث لـ/ المعلومة/، ان “خلافات شديدة برزت في الاسبوعين الماضيين بين نواب مقربون للخنجر واخرون للحلبوسي بسبب مساعي الاخير فرض ارادتهم واجراء تغيرات في المحافظات المحررة وفق قناعاتهم دون اشراك بقية الاطياف المكونة للسيادة”.

واضافت ان “نواب الخنجر يشعرون بان مقربين من الحلبوسي يحاولون فرض سيطرتهم من خلال مبدا سياسة الامر الواقع”، لافتا الى “ان 4 نواب بينهم اثنين من ديالى لوحوا بمغادرة السيادة اذا لم يكن هناك مسار عادل وتفاهمات في المناطق المحررة”.

واشارت الى ان” تاخر حسم تشكيل الحكومة وعدم قدرة التحالف الثلاثي على تمرير مرشح البارزاني اعطى رسائل سلبية وبدء البعض يفكر في التخلي عن التحالف الذي بات دوره ضعيف للغاية امام الاطار التنسيقي”.

وتشكل تحالف السيادة من تحالفي الخنجر والحلبوسي في مجلس النواب والذي ساهمت دول عدة في دفعه للتشكل”