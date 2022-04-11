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ضبط عبوات ناسفة وc4 بعملية تفتيش واسعة في كركوك


أعلنت قيادة الشرطة الاتحادية، اليوم الاثنين، العثور على قنابر هاون وعبوات ناسفة ومادة C4 خلال عمليات تفتيش في كركوك.

وذكرت القيادة في بيان أن "قوة من اللواء الآلي الثالث الفرقة الآلية شرطة اتحادية بالاشتراك مع مفارز كتيبة هندسة الميدان مسنودة بالجهد الاستخباري، نفّذت واجب دهم وتفتيش في منطقة (مجمع الشهيد) بناحية الرياض بمحافظة كركوك، أسفر الواجب عن العثور على 7 قنابر هاون مختلفة الانواع، وعبوتين ناسفتين نوع بلازما حديدية، واربع مساطر تفجير، فضلا عن ثلاث جلكانات سعة خمسة لتر مملوء بمادة C4".

وأشارت الى انه "تم معالجة المواد وإتلافها موقعياً من قبل مفارز الجهد الهندسي".

 

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