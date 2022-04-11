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القبض على 25 متهما وحجز أكثر من 100 دراجة "مخالفة" في بغداد


أعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الاثنين، القبض على 25 متهماً بينهم ستة بجرائم "الدكة العشائرية"، فضلا عن ضبط عدد من الاسلحة والاعتدة غير المرخصة وكمية من المواد المخدرة، مع حجز 120دراجة نارية مخالفة لتعليمات السير والحركة المروية في جانبي الكرخ والرصافة.

وذكرت القيادة في بيان أنه "وفقاً للخطة الامنية المرسومة لشهر رمضان المبارك وتنفيذا لتوجيهات الفريق الركن قائد العمليات تستمر قطعاتنا الامنية بالانتشار ونصب السيطرات المفاجئة وتكثيف الجهود الاستخبارية وتأكيداً لتوجيهاتها المستمرة لتعزيز الامن والاستقرار لجميع مناطق العاصمة بغداد بالتنسيق مع قسم استخبارات وامن قيادة علميات بغداد التي اثمرت عن القاء القبض على 25 متهماً وفق مواد قانونية مختلفة بينهم ستة متهمين بجرائم الدكة العشائرية وفق المادة ٤/٢ ارهاب ، ليتركو خلفهم (٤) مصابين باطلاق نيرانهم ومصادرة الاسلحة والاعتدة التي بحوزتهم ضمن منطقتي (الدورة، الكمالية) ،ومتهمين اخرين بحيازة الاسلحة والاعتدة غير المرخصة والمواد المخدرة فضلاً عن ضبط رمانة هجومية وعدد من الاسلحة والاعتدة غير المرخصة وكمية من المواد والحبوب المخدرة مع اجهازة تعاطيها بالاضافة الى حجز (١٢٠) دراجة نارية وتكتك مخالفة لتعليمات السير والحركة المرورية ضمن جانبي الكرخ والرصافة".

وتابع بيان قيادة العمليات، ان "هذه الاجراءات الامنية تأتي بهدف بسط الامن والاستقرار لجميع مناطق العاصمة ومنع كل من تسول له نفسه العبث بإمن المواطن وتعكير صفو الاجواء الامنة لإقامة فعاليات ونشاطات المواطنين في الاسواق والاماكن العامة وطقوسهم في دور العبادة والجوامع بعد فترة الافطار".

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