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بسبب تصرفات الحلبوسي.. الكشف عن تفكك وانشقاقات داخل المكون السني


رأى المحلل السياسي المستقل ابراهيم السراج، الاثنين، أن رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي يحاول أن يبرز كزعيم وديكتاتور جديد للمحافظات السنية ولرئاسة مجلس النواب، فيما أكد أن تصرفات الحلبوسي ستتسبب بانشقاق المكون السني.

وقال السراج في حديث ل /المعلومة/، إن “الحلبوسي بدأ في متابعة وفتح الملفات التي يعتقد بأنها ستزيد من رصيده الشعبي مثل قضية المغيبين والتي تمثل أكذوبة كبرى، بالإضافة إلى محاولة الدافع عن حقوق المكون السني”.

وأضاف، أن “الحلبوسي يحاول ان يبرز كزعيم للمكون السني في المحافظات الغربية وقد تلقى ردا من بعض الشخصيات والقيادات السنية، لكن في الانبار هو يحاول أن يبرز كزعيم وديكتاتور جديد للمحافظة، باعتباره رئيس مجلس النواب ويعتبر نفسه السياسي السني الأبرز”.

وأوضح السياسي أن “نزعة الحلبوسي الديكتاتورية تسببت بظهور انشقاقات جديدة داخل البيت السني، وقد تشهد الأيام المقبلة تفككات أخرى نتيجة عدم مقبولية شخصية الحلبوسي وتصرفاته سواء دخل قبة البرلمان او بالمناطق التي يتعقد أنها تمثل جمهوره”، لافتا إلى أن “كل ما يتبعه رئيس مجلس النواب هو مخالف للسياقات الدستورية والوطنية”

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بسبب تصرفات الحلبوسي.. الكشف عن تفكك وانشقاقات داخل المكون السني
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