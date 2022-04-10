لتعطيلهم العمل الرقابي.. نائب عن نينوى يتوعد بملاحقة المحافظ ومعاونيه

توعد النائب عن محافظة نينوى منصور المرعيد، اليوم الأحد، بملاحقة المحافظ ومعاوينه، متهما اياهم بتعطيل العمل الرقابي.

وذكر مكتب المرعيد في بيان ، أن “محافظ نينوى منع مدراء دوائر المحافظة ومعاونيه من الحضور لأجتماع دعا اليه بعض نواب لمناقشة خطط وآليه اختيار وتوزيع المشاريع في المحافظة”.

وأضاف، “لا يخفى على الجميع شبهات الفساد في ملف المشاريع في المحافظة والتي يديرها بشكل مباشر احد معاوني المحافظ”.

وتابع البيان “لذلك نعمل بكل قوة للتصدي للفساد وعرابيه وعدم السماح للجهات الداخلة على نينوى للتلاعب بمقدراتها مستخدمين نفوذهم”.

وأكمل البيان “سوف نلجأ الى الطرق القانونية لملاحقة من يعمل على تعطيل العمل الرقابي وهذا تجاوز صريح وإستهانه بالمؤسسة التشريعية والرقابية التي من صلب عملها مراقبة اداء الحكومات المحلية بشكل مباشر ولاسيما بعد حل مجالس المحافظات في عام 2019”.