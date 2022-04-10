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النائب زهرة البجاري تعلن رسميا عن فتح منفذ الشلامجة الحدودي بجهود نواب محافظة البصرة وجماهيرها الابطال .


متابعة / ظاهر العقيلي

اعلنت النائب في البرلمان العراقي زهرة البجاري قبل لحظات عن فتح منفذ الشلامجة الحدودي لدخول البضائع من المواد الغذائية مع الجمهورية الاسلامية في ايران .

وقالت البجاري تم فتح المنفذ لدخول كافة البضائع والمواد الغذائية وجاء هذا الانجاز بعد جهود كبيرة من جماهير محافظة البصرة ونوابها الابطال والذين تواجدوا عدة ايام في المنفذ ميدانيا واشرفوا على دخول البضائع .

واكدت البجاري ان لنواب البصرة وهم كلا من النائب المهندس عدي عواد

والنائب الحاج رفيق الصالحي

والنائب السيد علاء الحيدري

والنائب السيد عدنان الجابري

النائب الحقوقية انتصار الموسوي دورا مهما في تحقيق هذا الهدف والذي سيرفع الحيف عن محافظة البصرة لاسيما مع غلاء الاسعار الذي تشهده السوق المحلية والتي ارهقت كاهل المواطن البسيط والمعدم في المحافظة بسبب سياسة التجويع التي تتبعها حكومة تصريف الاعمال .

واختتمت البجاري تم دخول البضائع كاملة من المنفذ بجهود الجماهير البصرية وحضور الآلاف المتظاهرين وتواجد من نواب البصرة في المنفذ المذكور .

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النائب زهرة البجاري تعلن رسميا عن فتح منفذ الشلامجة الحدودي بجهود نواب محافظة البصرة وجماهيرها الابطال .
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