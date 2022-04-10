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اعتقال شخص كتب عبارة "مطلوب عشائرياً" في بغداد


أعلنت وزارة الداخلية، الأحد، عن اعتقال شخص كتب عبارة "مطلوب عشائرياً" على إحدى شقق مجمع بسماية جنوب شرقي بغداد.

وقالت الوزارة في بيان، إنه "وفق توجيهات رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، وبمتابعة من وزير الداخلية عثمان الغانمي، اتخذت القوات الأمنية الإجراءات القانونية اللازمة بحق المدعو (ح. م. ر.) والذي أقدم على كتابة عبارة (مطلوب عشائرياً) على إحدى الشقق في مدينة بسماية، وذلك بعد التوصل إلى هويته، وإلقاء القبض عليه، على أن تتم محاسبته وفق أحكام المادة 4 إرهاب".

وأضافت أن "القوات الأمنية بجميع صنوفها مساندة لأبناء هذا الشعب وهي تقدم مختلف الخدمات، ولا ترضى بأن يكون هناك تعدٍّ على أي مواطن، خاصّةً أن هذا الموضوع قد انحسر بشكل كبير بعد الإجراءات المشددة التي قامت بها الأجهزة الأمنية المختصة في هذا المجال"، مؤكدة أن "كل من يقوم بهذا الفعل سيحاسب محاسبة من قام بعمل إرهابي".

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اعتقال شخص كتب عبارة "مطلوب عشائرياً" في بغداد
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