تحرك نيابي للإطاحة بـ”كار الفاسدة” وإيقاف اعمالها

كشف عضو مجلس محمد البلداوي، الأحد، وجود تحرك نيابي للإطاحة بشركة كار الكردية وتوقيف اعمالها في عموم محافظات العراق، فيما أكد أن كار مدعومة سياسيا لمحاولة الاستحواذ على مقدرات الدولة.

وقال البلداوي في حديث ل /المعلومة /، إن “شركة كار الكردية الفاسدة مدعومة من قبل بعض الشخصيات السياسية والتي تدافع عنها لمحاولة الاستحواذ على مقدرات الدولة والسيطرة على المشاريع الاستثمارية في مختلف محافظات البلاد”.

وأضاف، أن ” كار لديها مشاكل كبيرة و باع طويل في مجال الفساد والشروع فيه، بالإضافة إلى أنها تعتبر جزء من منظومة الفساد في مختلف المشاريع التي حاولت السيطرة عليها”، مبينا أن “كار تحاول الاستحواذ على مقدرات الدولة وأموال المشاريع والذي يعد امرأ مرفوضا”.

وأشار النائب إلى “وجود تحرك من قبل أعضاء مجلس النواب وتم جمع التواقيع للإطاحة بهذه الشركة وتوقيف اعمالها والكشف عن كل ملفات الفساد التي تلحق بها”، مؤكدا أنه “سيتم معالجة قضية كار من خلال وقفة مشرفة لكل أعضاء مجلس النواب ضد هذه الشركة التي سيطرت على الكثير من القطاعات النفطية والطاقة والكهرباء”.

وكان النائب عن محافظة البصرة علاء الحيدري قد أكد، يوم أمس السبت، أن المحافظة لن تكون مزادا لشركة كار الكردية المتورطة بعمليات فساد من خلال مشاريعها المشبوهة في محافظات الوسط والجنوب