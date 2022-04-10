الاتحاد الوطني: الديمقراطي حصل على مكاسب مقابل دخوله في التحالف الثلاثي

أكد عضو الاتحاد الوطني الكردستاني آرام جباري، الأحد، أن الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني حصل على إمتيازات ومكاسب مقابل دخوله واستمراره بالتحالف الثلاثي.

وقال جباري في حديث ل /المعلومة/ إن “الحزب الديمقراطي لا تهمه مصلحة العراق ولا يلتزم بالتحالفات، وكانت له تجارب سيئة في الاتفاقات السابقة الموقعة مع الاتحاد الوطني حيث لم يلتزم بها إطلاقا”.

وأضاف أن “الحزب الديمقراطي حصل على مكاسب ومناصب فضلا عن اتفاقات تخص وضعه في كركوك والمناطق المتنازع عليها، مقابل إصراره على الاستمرار بالتحالف الثلاثي”.

وأعلن الإطار التنسيقي عن مبادرة سياسية للخروج من الأزمة الحالية التي تشهدها البلاد، في ظل عدم التوصل لاتفاق بشأن تشكيل الحكومة.ا