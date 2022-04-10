محلل سياسي : : تجويع المحافظات الجنوبية سيخلق ثورة ضد الحكومة

رأى المحلل السياسي سعد محمد الكعبي، الأحد، ان المحافظات الجنوبية قد تثور في اي لحظة جراء الحرمان من الحقوق والثروات ومحاولات التجويع المستمرة من قبل الحكومة، خصوصا بعد اغلاق المنافذ الحدودية وارتفاع الاسعار.

وقال الكعبي في تصريح لـ /المعلومة/، ان “اغلاق المنافذ الحدودية امام دخول البضائع والمواد الغذائية الى المحافظات الجنوبية سيقود الى غليان شعبي ينتهي بثوران الشعب ضد الحكومة واجراءاتها”.

واضاف ان “مجمل نواب المحافظات الجنوبية اكدوا ان هناك محاولات لتجويع محافظاتهم وتهميش حقوقها، في حين تم فتح المنافذ امام دخول المواد الغذائية من محافظات كردستان، وهو ماتسبب بامتعاض كبير في الجنوب”.

واشار الكعبي الى ان “التأكيدات الواردة من البصرة تفيد بخروج اهلها بتظاهرات غاضبة ازاء قرارات الحكومة بشأن المنافذ الحدودية، في وقت يسعى فيه مجمل الساسة لايجاد مخرج من الازمة الراهنة وتشكيل حكومة تنقذ البلد من وضعه الراهن”.