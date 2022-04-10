“الشلامجة” تشعل انتفاضة بصرية وتهديد شعبي للحكومة بخطوات “لا تحمد عقباها”

اكد النائب عن محافظة البصرة رفيق الصالحي , الاحد , ان أبناء المحافظة وبعد ان اجبروا الحكومة على فتح منفذ الشلامجة الحدودي مع ايران هددوا الحكومة باتخاذ إجراءات لايحمد عقباه في حال كان الفتح لمدة محددة, مبينا ان سياسة تجويع أبناء الجنوب مازالت تمارسها الحكومة الحالية.

وقال الصالحي في تصريح لـ / المعلومة / , انه ” بعد التظاهرات والتجمعات لابناء البصرة بفتح منفذ الشلامجة الحدودي امام دخول وخروج السلع والبضائع من العراق والى ايران , إضافة الى ضغط المحافظة بكل مفاصلها قررت الحكومة فتح المنفذ اعتبار من يوم امس السبت , الا ان هناك معلومات تفيد بان الفتح جزئي ومحدد وهذا سوف لن نقبل به ” .

واضاف ان ” أبناء البصرة وجهوا تهديدا الى الحكومة المركزية في حال تم تحديد مدة معينة لفتح المنفذ فانهم سيغلقون جميع منافذ البصرة مع الدول الخارجية والعالم عبر المنافذ البحرية والبرية , إضافة الى منع التصدير النفطي الذي يقدر بـ 4 ملايين برميل”.

ولفت الصالحي الى ان “سياسة تجويع أبناء الجنوب مازالت تمارس من قبل الحكومة الحالية والا ما هو الفرق بين منافذ الإقليم ومنافذ البصرة” .