الفتح: الحلبوسي ينفذ مخططا دوليا في البرلمان والمحافظات الغربية

كشف عضو تحالف الفتح علي الفتلاوي، الأحد، وجود مخطط أمريكي اماراتي تركي يقوده رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي لمحاولة التفرد بالقرار السياسي في المجلس والمحافظات الغربية، مؤكدا أن المشروع يدق ناقوس الخطر داخل العراق.

وقال الفتلاوي ل / المعلومة /، إن “الحلبوسي يتبع الممارسات والأساليب المشبوهة من خلال تكميم الأفواه ومصادرة الحريات، ومحاولة الدفع لانفصال الحشد العشائري عن الحشد الشعبي، والتي لا يرغب ولا يريد دمجهم أو رؤيتهم كمنظمة واحدة”.

وأضاف، أن “هذه الممارسات ما هي الا عملية البدء والعمل على المشروع الدولي الخطير والذي يقوده الحلبوسي بنفسه، ويمثل تهديدا واضحا للبلاد ويدق ناقوس الخطر داخل العراق”، مؤكدا أن “الحلبوسي لديه الدعم الكامل والمشورة والتدخلات من قبل أمريكا وتركيا والإمارات والسعودية”.

وأوضح عضو تحالف الفتح أن “المشروع الإقليمي الخطير الذي يهدد العراق وشعبه يقوده الحلبوسي لمحاولة التفرد بالقرار السياسي داخل قبة البرلمان، وكذلك في المحافظات الغربية”، لافتا إلى أن “الشارع العراقي متخوف من محاولة استحواذ وتفرد رئيس مجلس النواب بالمنظومة السياسية”.