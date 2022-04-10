تحالف السيادة يلوّح بحل البرلمان ويجس نبض الشارع

لوّح تحالف السيادة، اليوم الاحد، بخيار حل البرلمان والدعوة لانتخابات جديدة.

وقال النائب عن التحالف مشعان الجبوري في تغريدة “ندرك الاعباء الكبيرة التي ستترتب على مفوضية الانتخابات وعموم الدولة لو صوت البرلمان على حل نفسه والدعوة لانتخابات جديدة”.

واضاف الجبوري ان “حديثنا عنها ليس مناورة او من فراغ لكنها الخيار الذي لابد منه اذا استمر الانسداد السياسي”.

واشار الجبوري الى ان “ما نريد معرفته قبل الشروع بحل البرلمان هو رأي الشارع في مثل هذه الخطوة”.