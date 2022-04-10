هيئة الحشد توضح طبيعة القروض الممنوحة لمنتسبيها

أوضحت هيئة الحشد الشعبي، الاحد، طبيعة القروض الممنوحة لمنتسبيها.
وذكر بيان للهيئة ان “رئيس الهيئة فالح الفياض وبجه بعقد إجتماع في الاسبوع الماضي بين مدير عام مالية الحشد ومدير عام مصرف الرافدين وتم الإتفاق على إطلاق سلفة ( الـخمسة مليون، العشرة مليون ) وبفائدة ثابته ( ٥٪ )”.
وأضاف ان “الهيئة ستباشر بإعمام الامر على التشكيلات بألية العمل وبعد تحديد الفروع المانحة من قبل مصرف الرافدين ليتم تمويلها خلال شهر رمضان المبارك من قبل ادارة المصرف وبالتنسيق مع المديرية المالية العامة للهيئة”.
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