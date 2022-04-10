هيئة الحشد توضح طبيعة القروض الممنوحة لمنتسبيها

أوضحت هيئة الحشد الشعبي، الاحد، طبيعة القروض الممنوحة لمنتسبيها.

وذكر بيان للهيئة ان “رئيس الهيئة فالح الفياض وبجه بعقد إجتماع في الاسبوع الماضي بين مدير عام مالية الحشد ومدير عام مصرف الرافدين وتم الإتفاق على إطلاق سلفة ( الـخمسة مليون، العشرة مليون ) وبفائدة ثابته ( ٥٪؜ )”.

وأضاف ان “الهيئة ستباشر بإعمام الامر على التشكيلات بألية العمل وبعد تحديد الفروع المانحة من قبل مصرف الرافدين ليتم تمويلها خلال شهر رمضان المبارك من قبل ادارة المصرف وبالتنسيق مع المديرية المالية العامة للهيئة”.