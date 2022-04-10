القبض على 5 من أخطر المطلوبين قضائياً في ميسان

أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الأحد، القبض على خمسة من أخطر المطلوبين قضائياً في محافظة ميسان.

وذكرت الخلية في بيان أنه "استناداً للجهد الاستخباري والمعلومات الميدانية الدقيقة ، تمكنت مفارز جهاز الأمن الوطني في محافظة ميسان وبعد استحصال الموافقات القضائية من القبض على أربعة من أخطر المطلوبين للقضاء بتهم إرهابية وجنائية مختلفة من ضمنها الاعتداء المسلح على مباني الشركات النفطية من أجل ابتزازها إضافة إلى التهريب والتزوير وجرائم القتل العمد".

وتابعت، أنه "بعملية نوعية أخرى تمكنت المفارز ذاتها بكمين محكم من استدراج تاجر للمخدرات والقبض عليه وضبط (2) كغم من مادة الكرستال كانت بحوزته".

وأشارت الخلية الى انه "تم تدوين أقوال المتهمين أصولياً ليحالوا إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيق ولينالوا جزاءهم العادل".