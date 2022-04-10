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رغم الأزمة.. مئات الصهاريج النفطية العراقية تستعد لدخول الأردن تمهيداً لبيعها للمملكة


أكد نائب رئيس نقابة أصحاب الشاحنات في الاردن نائل الذيابات، اليوم الأحد، أن شحنات النفط وصلت الحدود الأردنية العراقية وهي في طريق العبور إلى الأراضي الأردنية لكن بعد إتمام المخاطبات الرسمية والإجراءات اللوجستية الخاصة بها.

وقال الذيابات للوكالة الاردنية الرسمية، إن "تحميل تلك الشحنات النفطية بدأ مطلع نيسان الحالي من مصفاة بيجي العراقية ضمن اتفاق بين البلدين يقضي بتزويد الأردن بنحو 300 ألف برميل نفط شهريا وبمعدل 10 آلاف برميل يوميا".

وأضاف، ان "شحنات النفط التي ستصل خلال الساعات المقبلة، ستزود المملكة بحوالي 60 ألف برميل بعد انقطاع النفط منذ مطلع شباط الماضي جراء العديد من المشاكل اللوجستية التي وقفت عائقا أمام إتمام عمليات التزويد".

ويشهد العراق أزمة وقود كبيرة تسببت بخروج العديد من التظاهرات كان أخرها تظاهر أصحاب مصانع الأسمنت والعاملين فيها بالقرب من مصفى الدورة النفطي جنوبي العاصمة بغداد احتجاجا على رفع أسعار النفط الأسود.

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