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بالوثيقة.. برلماني يدعو الكاظمي لسحب يد وزير النفط بتهمة "الفساد والتهريب"


كشف النائب المستقل هادي السلامي، اليوم الأحد، عن إرساله كتاباً رسمياً إلى رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي لسحب يد وزير النفط، متهماً الوزير بإصدار قرارات تدمر الاقتصاد العراقي ويعمل على تهريب النفط بالتعاون مع شركات في محافظة كركوك.

وقال السلامي في حديث صحفي، إن "وزير النفط في حكومة تصريف الأعمال أصدر قرارات في رفع أسعار الوقود وهذه قرارات متخبطة وغير صحيحة وتؤدي الى تدمير ما تبقى من الصناعة المحلية كما تؤدي الى تسريح عشرات الآلاف من العاملين في تلك القطاعات ناهيك عن الأضرار التي تتسبب بها على الشعب العراقي"،

مضيفاً "قمنا بزيارة معمل الكوفة الحكومي اضافة الى معمل النجف والذي توقف تماماً رغم ان فيه سبعة آلاف عامل ما يعني اكثر من ستين الف فرد في عوائلهم كهدية في شهر رمضان من وزير النفط للمواطنين ناهيك عن توقف محطة خمسين "كي في" معمل الاسمنت تغذي كهرباء النجف اضافة الى معامل المؤكد التي توفر اسفلت الشوارع سترفع اسعارها ما يدمر المقاولين ويؤدي الى توقف البناء".

وأضاف السلامي، ان "وزير النفط يصدر قرارات تدمر الاقتصاد العراقي ويقوم بتهريب النفط مع شركات في كركوك ورفع الاسعار تعود بعائدات له ويقوم بدعم شركات قريبة على الإقليم بتصرفات فاسدة وهو يعطي ايضا النفط ل‍مصر والأردن بسعر اقل من السعر العالمي بعشرين دولاراً رغم عدم اعتراضنا على دعم الدول العربية بشرط عدم الإضرار بالاقتصاد المحلي"، لافتا الى ان "هنالك مجموعة تمثل عصابة وعملاء للخارج يسعون لتدمير الشعب العراقي".

وتابع ان "هناك تظاهرات شعبية وقد قمنا بتسليم كتابين رسميين يتضمنان الأول سؤالاً برلمانياً لوزير النفط والاخر مطالبة رئيس الوزراء بسحب يد ويزر النفط، اضافة إلى تقديم دعوى على وزير النفط وهنالك غدا وقفة احتجاج في كل العراق لغرف الصناعة كما أن هنالك تحشيدا برلمانيا للحضور الى تلك التظاهرات وهنالك حركة اجتماعية لتحشيد الجهود لاعادة حقوق الشعب العراقي".

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بالوثيقة.. برلماني يدعو الكاظمي لسحب يد وزير النفط بتهمة "الفساد والتهريب"
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