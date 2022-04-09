القبض على متهم حاول حرق مستشفى الزعفرانية في بغداد

اعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، اليوم السبت، عن القاء القبض على متهم حاول حرق ردهة الجناح الخاص بمستشفى الزعفرانية العام ببغداد.

وذكرت الوكالة في بيان، أنه “من خلال واجباتها في حفظ مؤسسات الدولة عامة و المستشفيات خاصة تمكنت مفارزها من القاء القبض على متهم مخمور اقبل على فتح قناني الاوكسجين محاولا حرق الجناح الخاص في مستشفى الزعفرانية العام ضمن محافظة بغداد”.

واضافت انه “تم تسليمة بوصل استلام اصولي الى مركز شرطة الزعفرانية”.