الأخبار

القبض على متهم حاول حرق مستشفى الزعفرانية في بغداد


اعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، اليوم السبت، عن القاء القبض على متهم حاول حرق ردهة الجناح الخاص  بمستشفى الزعفرانية العام ببغداد.

وذكرت الوكالة في بيان، أنه “من خلال واجباتها في حفظ مؤسسات الدولة عامة و المستشفيات خاصة تمكنت مفارزها من القاء القبض على متهم مخمور اقبل على فتح قناني الاوكسجين محاولا حرق الجناح الخاص في مستشفى الزعفرانية العام ضمن محافظة بغداد”. 

واضافت انه “تم تسليمة بوصل استلام اصولي الى مركز شرطة الزعفرانية”.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
القبض على متهم حاول حرق مستشفى الزعفرانية في بغداد
الإطاحة بشبكة لتجارة المخدرات بعد اشتباك مع القوة المنفذة في بابل
“عبوة وهمية” تتسبب باستنفار أمني داخل مدينة الصدر
النائب زهرة البچاري : أن سقوط الطاغية صدام هو نجاح لجهاد ومقاومة الشرفاء من العراقيين ضد هذا المجرم ونظامه الدموي
الفتح: الكاظمي يحاول إرضاء كردستان على حساب الجنوب لعدة أسباب
لكشف تفاصيل شركة “كار”..نواب البصرة يستضيفون مدير عام كهرباء الجنوب يوم غد
الموقف الوبائي اليومي خال من الوفيات
الاسدي: الأمة ستجتث خبث وانحراف من يتطاول على رموزنا
نواب المثنى يطالبون بفتح تحقيق بشأن المنافذ الحدودية
نائب سابق: بقاء حكومة الكاظمي يعني استمرار الأزمات في العراق
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1587.3
الجنيه المصري 79.62
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.96
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 0.58
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.83
التعليقات
منار العامري : بوركتم وبورك قلمكم ...
الموضوع :
الشباب ما بين الواقع والطموح
رياض البغدادي : جزاكم الله خير الجزاء شيخنا الجليل لقد افحمت الكثير من السياسيين الذين لم يكلفوا انفسهم في متابعة ...
الموضوع :
امرأة بعدل أمة من الرجال
محمد العراقي سويسرا : رمضان مبارك عليك سيدي الطيب الغالي المحترم إنشاء الله يارب العالمين اللهم عجل لوليك الفرج لبيك ياحسين ...
الموضوع :
نفحات قرآنية (20) 
احلام الخفاجي : حمى التسقيط في ميزان الظهور الشريف احلام الخفاجي مما لايخفى على احد ان المجتمعات العربية والمسلمة على ...
الموضوع :
شبابنا بين الواقع والموافع الى اين؟!  
ابو سجاد : لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. أعلموا يا بشر . إن الله تعالى كرم بني ...
الموضوع :
لَيسَ الفَتى مَن يُقولُ كانَ أَبي
ابو راسم : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. هذا المقال به كميه هائلة من السب والشتم...يا مسلمين. المسلم ليس سباب ...
الموضوع :
أيها السياسيون العراقيون..عو واقع حالكم، وما يخبئة الإستعمار لكم
علي محمد الميالي : كل عراقي شريف وغيور ويخاف على بلده عليه أن يدعم نواب الإطار التنسيقي ويقف بالضد من كتل ...
الموضوع :
انضمام ثلاث قيادات “سنية” إلى الإطار التنسيقي
صوة العتره : (ال البعاج )بحث مفصل عن ذرية السيد محمد سبع الدجيل ابن الإمام علي الهادي عليهم السلام/السادة ال ...
الموضوع :
سبع الدجيل  في ذكراه....
ابو زهراء : اعظم الله اجركم بهذه الذكرى الاليمة ولكن عزائنا أن الوالد رضوان الله عليه قد أنجب من يكمل ...
الموضوع :
في ذكرى رحيل اية الله الشيخ علي الصغير رضوان الله تعالى عليه
علي ادم محمد : مكتب السيد وزير الماليه المحترم اقدم شكوتي هذه املآ ان تحظى بالاهتمام لحلها قدر المستطاع انا متقاعد ...
الموضوع :
شكوى الى مكتب السيد المفتش العام في وزارة المالية المحترم
فيسبوك