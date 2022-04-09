النائب زهرة البچاري : أن سقوط الطاغية صدام هو نجاح لجهاد ومقاومة الشرفاء من العراقيين ضد هذا المجرم ونظامه الدموي

متابعة / ظاهر العقيلي

قالت امين عام حركة بلادي الوطنية النائب المهندسة زهرة البجاري أن سقوط الطاغية صدام هو نجاح لجهاد ومقاومة الشرفاء من العراقيين ضد هذا المجرم ونظامه الدموي

واضافت البجاري ان انهيار نظام البعث الاجرامي تم نتيجة كفاح ورفض الشعب له . وتابعت البجاري سقوط البعث الاقصائي هي نهاية حتمية للاشرار والعملاء والجبناء .

واختتمت البجاري يجب على الاحرار الدفاع عن حقوقهم ومنع عودة مثل هكذا نطام ملوث بدماء الشعب .