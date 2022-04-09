الفتح: الكاظمي يحاول إرضاء كردستان على حساب الجنوب لعدة أسباب

كشف عضو تحالف الفتح عائد الهلالي، السبت، أسباب قيام حكومة تصريف الاعمال بمحاولة إرضاء إقليم كردستان على حساب أبناء المحافظات الجنوبية، فيما طالب القوى السياسية بضرورة الوقوف ضد استهتار حكومة مصطفى الكاظمي.

وقال الهلالي ل / المعلومة /، إن “رئيس الوزراء المنتهية ولايته مصطفى الكاظمي يعمل على إرضاء الإقليم للحصول على الدعم اللازم لمحاولة تجديد ولايته في قيادة البلد”، مؤكدا أن “الكاظمي يعول كثيرا على الأحزاب الكردية باعتبارها لاعب قوي جدا في المشهد السياسي العراقي”.

وأضاف، أن “الموضوع يمثل خطرا كبيرا وخاصة أنه سيكون على حساب المحافظات الوسطى والجنوبية، والتي تعاني بشكل كبير من الأضرار التي ارتكبتها حكومة الكاظمي وسياسته”، مبينا أن “أعداد كبيرة من عوائل الشهداء والمساكين والجرحى الذين يسكنون المحافظات الجنوبية لا يجدون قوت يومي يكفيهم”.

وطالب عضو تحالف الفتح، “القوى السياسية الشيعية الوطنية، بضرورة تناول الموضوع والوقوف بصورة جادة ضد الاساليب وممارسات حكومة الكاظمي المستهترة ضد المحافظات الجنوبية، وتفضيل اقليم كردستان”، لافتا إلى أن “الكاظمي يتعامل وفق مصلحته الخاصة مع أبناء العراق”.

وكانت النائب عن محافظة البصرة اعتبرت، وفي وقت سابق من اليوم، السياسة التي تقوم بها حكومة الكاظمي المنتهية ولايته في المحافظات الجنوبية والوسطى بأنها أشبه بالحرب ضد أبنائها.