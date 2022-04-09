لكشف تفاصيل شركة “كار”..نواب البصرة يستضيفون مدير عام كهرباء الجنوب يوم غد

كشف النائب عن محافظة البصرة علي الفارس، السبت، عن استضافة مدير عام توزيع كهرباء الجنوب يوم غد الأحد في محافظة البصرة للوقوف على تفاصيل عقد شركة كار الكردية.

وقال الفارس في تصريح ل /المعلومة/، إن “نواب محافظة البصرة سيستضيفون يوم غد الأحد مدير عام شركة كهرباء الجنوب المهندس غيث نجم عبيد في داخل البصرة للتباحث معه حول شركة كار الكردية والوقوف على جميع تفاصيلها”.

وأضاف أن “هناك أخبار كثيرة عن صفقات فساد تحتويها شركة كار الكردية، الأمر الذي دعا إلى استضافة مدير عام شركة كهرباء الجنوب لوضع النقاط على الحروف وكشف تفاصيلها وما هي طبيعة عملها “، مشيراً إلى أن “يوم غد سنقف على جميع تفاصيل الشركة”.

وأكد عضو تحالف الفتح محمود الحياني، في وقت سابق، أن شركة كار الكردية “الفاسدة” تحاول السيطرة على مشاريع النفط والغاز، والاستحواذ على مليارات الدولارات في وسط وجنوب العراق، فيما بين أن كار تقصي العمالة الوطنية وتنشر البطالة لمحاولة دفع الشارع الجنوبي للانقلاب ضد القوى السياسية الشيعية.