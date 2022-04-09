الاسدي: الأمة ستجتث خبث وانحراف من يتطاول على رموزنا

أكد رئيس تجمع السند الوطني النائب أحمد الاسدي، السبت، أن دماء الشهيد الصدر واخته العلوية بنت الهدى نبراس نور ومشاعل ثورة ولوائح فكرية في العدالة والمساواة الاجتماعية، مبينا انه حينما يتطاول على رموزنا التافهون والمنحرفون فلن يكون رد الامة اقل من اجتثاث خبثهم وانحرافهم.

وقال الاسدي في بيان ان “دماء الشهيد الصدر واخته العلوية بنت الهدى نبراس نور ومشاعل ثورة ولوائح فكرية في العدالة والمساواة الاجتماعية وقيادة ابوية لمشروع الاصلاح السياسي والاجتماعي والتغييري في الامة”.

وأضاف، أن “الامام الصدر واخته بنت الهدى ناموس الامة وعنوان كرامتها وتاريخ تضحياتها ورمز اجيالها”.

وأشار الاسدي الى أنه “حينما يتطاول على رموزنا التافهون والمنحرفون فلن يكون رد الامة اقل من اجتثاث خبثهم وانحرافهم وغيهم من جميع مؤسساتنا الاعلامية وعلى هيئة الاعلام والاتصالات القيام بواجباتها في هذا الصدد”.