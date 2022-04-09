نواب المثنى يطالبون بفتح تحقيق بشأن المنافذ الحدودية

طالب نواب عن محافظة المثنى، اليوم السبت، بفتح تحقيق في قضية فتح منافذ حدودية وغلق منافذ اخرى وتحديدا في مناطق الوسط والجنوب، فيما أشاروا إلى ان المثنى تعتبر من أكثر المحافظات تأثرا بغلق المنافذ الحدودية لارتفاع نسب الفقر فيها.

وذكر النائب محمد الزيادي في مؤتمر صحفي مشترك مع عدد من نواب المحافظة، ان “إجراءات الحكومة المركزية فيما يتعلق بفتح منافذ وغلق اخرى تثير الكثير من التساؤلات التي يجب التحقيق فيها”.

واشار الزيادي الى ان “الإرباك الحاصل في إجراءات الجهات المركزية بالسماح بدخول مواد غذائية ومنع اخرى يدل على سوء التخطيط وعدم وضع خطة رصينة لدعم المنتج المحلي من جهة والسيطرة على الأسعار من جهة أخرى”