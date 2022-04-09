نائب سابق: بقاء حكومة الكاظمي يعني استمرار الأزمات في العراق

أكد النائب السابق عن تحالف الفتح وليد عبد الحسن، السبت، أن استمرار حكومة تصريف الاعمال في قيادة البلد وتعقد المشهد السياسي سيسبب باستمرار حدوث الأزمات في العراق، فيما بين أن كل الظروف الداخلية والخارجية تتطلب تشكيل حكومة جديدة.

وقال عبد الحسن في حديث ل /المعلومة/، إن “العراق لا يمكن بقائه على هذا الحال، ولابد من وجود توافق سياسي بين الأطراف المختلفة من حيث رؤيتها في إدارة الدولة سواء كانت الأغلبية التي تتحدث بها قوى التحالف الثلاثي او فكرة التوافقية التي يطالب بها الإطار التنسيقي”.

وأضاف، أن “المبادرات الوطنية التي اطلقتها قيادات الإطار مهمة للغاية لمحاولة الوصول إلى حل وسطي مقبول لدى كل القوى السياسية والمضي قدماً بتشكيل الحكومة الجديدة”، مبيناً أن “الشعب العراقي تحمل كثيرة وانتظر طويلًا وبشغف تشكيل حكومة قادرة على تحمل مسؤوليتها وتجاوز التحديات في مختلف الأصعدة”.

وأوضح النائب أن “إستمرار تعقد المشهد السياسي، وعدم التوصل إلى حل جذري بين القوى والأحزاب، وبقاء حكومة تصريف الأعمال في قيادة دفة البلد، سيعقد ولن يساعد في تجاوز الأزمة التي يمر بها العراق”، لافتاً إلى أن “كل الأحداث سواء كانت الداخلية أو على المستوى المحيطي والعالمي مدعاة لتشكيل حكومة قادرة فعلاً على العبور بالشعب العراقي نحو بر الأمان”