النائب البجاري : تسريح 2700 موظف..”كار الفاسدة” تستعد لاستلام محطة كهربائية في البصرة

كشفت الامين العام لحركة بلادي الوطنية، النائب زهرة البجاري، السبت، عن محاولة وزارة الكهرباء تسريح أكثر من 2700 موظف من أبناء محافظة البصرة وتسليم ملف استثمار المشاريع الكهربائية إلى شركة كار الكردية المشبوهة، فيما بينت أن المجتمع البصري يرفض وبشدة تواجد كار وممارسة أعمالها في المحافظة.

وقالت البجاري في حديث ل/المعلومة/، إن “وزارة الكهرباء تناقش المشروع لغرض استثمار جديد لمحطة شط العرب الكهربائية، والذي يعني خروج أكثر من 2700 موظف من محافظة البصرة، وتسليمه إلى شركة كار الكردية”.

وأضافت، أن “كار محال اليها مشروع محطة شط العرب ومحطة الرميلة في المرحلة الأولى البسيطة او المرحلة المركبة، والان تحاول الاستحواذ والسيطرة على بقية مراحل مشاريع أنتاج الطاقة الكهربائية في المحافظة”.

وشددت عضو مجلس النواب أننا “نرفض تحويل مشروع شط العرب إلى شركة كار، لانه من المفترض أن المشروع يعلن كفرصة استثمارية ولن تكون محتكرة لشركة معينة”، مبينة أن “هذا الاستثمار يعني خروج أكثر من 2700 موظف بصري من العمل، والبقاء فقط على 400 موظف فقط”.

وتابعت أن “الشارع البصري يرفض تواجد شركة كار وأعمالها في المحافظة، لأسباب قد يراها الكثير منهم أنها مشبوهة وغير نظامية في أعمالها”، لافتة إلى أننا “ذهبنا مع نائبين اثنين من محافظة البصرة الى وزير الكهرباء لمعرفة فائدة المحافظة من هذا الاستثمار،بالإضافة إلى مستقبل الموظفين العاملين في هذه المحطات”.

وكان النائب عن محافظة البصرة علي الفارس قد كشف لوكالة /المعلومة/، “عن استضافة مدير عام توزيع كهرباء الجنوب يوم غد الأحد في محافظة البصرة للوقوف على تفاصيل عقد شركة كار الكردية”، مؤكدا أن “هناك أخبار كثيرة عن صفقات فساد تحتويها شركة كار الكردية”