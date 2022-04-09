“لأنها شيعية”.. برلمانية تهاجم سياسة الكاظمي تجاه محافظات الجنوب

اعتبرت النائب عن محافظة البصرة انتصار الجزائري، السبت، السياسة التي تقوم بها حكومة الكاظمي في المحافظات الجنوبية والوسطى بأنها أشبه بالحرب ضد أبنائها، فيما كشفت السبب وراء وصول جنوب العراق إلى مرحلة الفقر المدقع.

وقالت الجزائري ل / المعلومة /، إن “ارتفاع حالات الفقر في محافظة البصرة وبقية المحافظات الجنوبية التي أصبحت اشد فقرا من المحافظات الأخرى وخصوصا كردستان، يعود السبب الرئيسي إلى أنها محافظات شيعية، وتتعامل مع الآخرين وفق منطق السياسة والقانون”.

وأضافت، أن “سياسة الحكومة المنتهية ولايتها والتي تتعامل وفقها مع المحافظات الجنوبية هي اشبه بالحرب ضد أبنائها”، مؤكدة أن “المحافظات الجنوبية منتجة للنفط ولديها منافذ حدودية مع دول الجوار وهذا ما يعزز موقعها من التجارة والاستيراد والتصدير، والذي يكون بحد ذاته محط أطماع الآخرين”.

وأوضحت عضو مجلس النواب أن “الحكومة المركزية تتعامل بازدواجية، فمع إقليم كردستان تتيح له فتح كل المنافذ الحدودية، في الوقت الذي نشاهد فيه أن الإقليم خرق كل القوانين والأنظمة، والقانون غير سائد فيه تماما”، لافتة إلى أن “المحافظات الجنوبية التي لا تمتنع عن تطبيق قانون وتتماشى مع سياسات الدولة، نجد الحكومة تحاول تهميش أبنائها وشن الحرب ضدهم”.

وتابعت أن “الكيل بمكيالين يمثل مظلومية للمناطق الجنوبية أكثر من المناطق الشمالية المتمتعة بجميع خيراتها والممتنعة عن تطبيق القانون”.

وفي وقت سابق من اليوم، أكدت النائب عن كتلة الصادقون النيابية محاسن الدليمي “أنها لن تقف مكتوفة الأيدي أمام سياسات الحكومة القاضية برفع الأسعار، مشيرة إلى أن سياسية الحكومة المنتهية صلاحياتها تستهدف أفقار الشعب”.