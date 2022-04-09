اعلان بخصوص اغلاق قناة سماحة الشيخ على اليوتيوب ورابط القناة البديلة عنها لحين استرجاع القناة الأصلية

بالنظر لاغلاق شركة اليوتيوب لقناة سماحة الشيخ الصغير على اليوتيوب بسبب عمل اختراق حدث ما أدى إلى الإخلال بنظام الملكية الخاصة، تم اعتماد القناة التالية

https://www.youtube.com/channel/UC8bpGYglD_S3tIhE3dUUGPw

كبديل مؤقت للقناة إلى الوقت الذي يتم فيه استرجاع القناة، مؤكدين على اخوتنا واخواتنا تحقيق الاشتراك في القناة كي يتم اشعارهم بكل جديد،

نسأل الله أن يوفق الجميع لما فيه مرضاته والتناهي عن معاصيه