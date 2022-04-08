زهرة البچاري: يبدو أن مخطط العفو الخاص عن المجرمين وتجار المخدرات وصل إلى الإرهابيين والقتلة ..‼️

متابعة / ظاهر العقيلي

قالت النائب المهندسة زهرة البجاري انه ليس من المفاجئ اليوم الافراج عن وزير المالية العراقي الأسبق المدان رافع العيساوي بكفالة مالية بعد أن حكم لمدة سنتان وهناك العديد من الدعاوى في محاكم مكافحة الإرهاب ضده لاشتراكه علنا بالإرهاب وهذه الصفقات شروط لجهات سياسية يعرف الشعب العراقي توجهاتها .

واضافت البجاري وفيما يبدو أن الصفقات السياسية بدأت بالإفراج عن تجار المخدرات وتستمر بالإفراج عن الإرهابيين ولا نستغرب أن نسمع عن أسماء جديدة قريبا .

وتابعت البجاري من الغريب الصمت على تصرفات حكومة تصريف الأعمال في مثل هذه الصفقات المشبوهة وإخراج القتلة والمجرمين .