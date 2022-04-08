الجيل الجديد تستبعد انعقاد جلسة جديدة للبرلمان

أكدت رئيسة كتلة الجيل الجديد النائبة سروة عبد الواحد، اليوم الجمعة، أن الوضع السياسي في البلاد يشهد انسداداً تاماً، فيما استبعدت انعقاد جلسة جديدة لمجلس النواب خلال الأيام المقبلة.

وقالت عبد الواحد، إن “أمر تحديد انعقاد جلسة جديدة لمجلس النواب منحصر برئيس المجلس ونائبيه”، لافتة الى أن الخلاف السياسي بين الكتل حول توزيع المناصب أثر سلباً على أداء البرلمان ،ولا يمكن الاستمرار بهذه الطريقة”.

وأضافت أنه “لا يوجد أي موعد متوقع لانعقاد جلسة جديدة بعد اعطاء المهلة 40 يوماً للإطار التنسيقي من قبل زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر”، مشيرة الى أن “الوضع السياسي بحالة انسداد تام”.