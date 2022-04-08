مصدر: الخنجر والحلبوسي استحوذا على جميع مقاولات الانبار

كشف مصدر مسؤول في محافظة الانبار، الجمعة، الجهات المستفيدة من مشاريع الاعمار التي تشهدها عموم مدن الانبار واصفا اياها بانها سلطوية .

وقال المصدر ان ” ائتلاف السيادة الذي يقوده رئيس مجلس النواب الحالي محمد الحلبوسي ورجل الاعمال خميس الخنجر يسيطران وبشكل مطلق على كافة مشاريع الاعمار في الانبار كون ان المحافظ ومعظم مدراء الدوائر الحكومية ينتمون الى هذا الائتلاف وتسلطهم على ادارة المحافظة يتيح لهم تحقيق اموال طائلة في ظل غياب الدور الرقابي “.

واضاف المصدر ان” الصراعات التي تشهدها المحافظة بين الحين والاخر ناجمة عن تقاسم مشاريع الاعمار وليس كما يشاع عن الولاء لأبناء المحافظة وتقديم الخدمات لهم بل العكس من ذالك تماما رغم ان المواطن الانبار يقر بوجود ثورة من الاعمار الا ان ثورة الاعمار هذه جنت من خلالها الشخصيات المتنفذة ارباح مالية طائلة ، مبينا ان” الجميع يحاول الاستفادة من انطلاق عشرات المشاريع في ظل غياب الرقابة وعدم تشكيل الحكومة الجديدة ناهيك من وجود وسائل ضغط على لجان النزاهة لعدم فتح اي ملف من ملفات الفساد في الوقت الراهن “.

يشار الى ان مدن الانبار تشهد انطلاق عشرات المشاريع من قبل الحكومة المحلية وحصة الاسد فيها المنظمات الانسانية التي انفقت مبالغ مالية ضخمة تفوق بكثير ما قدمته الحكومة المركزية في اعادة اعمار المشاريع المتضررة جراء العمليات الارهابية في الانبار “.