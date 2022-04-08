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النائب زهرة البچاري : يوجد في كردستان خمسة منافذ غير رسمية وواحد وعشرين معبر حدودي غير رسمي .


متابعة / ظاهر العقيلي

قالت النائب المهندسة زهرة البچاري انه يوجد في كردستان خمسة منافذ غير رسمية وواحد وعشرين معبر حدودي غير رسمي .

واضافت البچاري ان حكومة الكاظمي تحارب الجنوب وتخنع بذل الى كردستان وتغلق الباب على الجنوب والشبابيك والأبواب مفتوحة لكردستان .

واشارت البچاري إلى أهمية فتح الحدود في المنافذ الجنوبية باستيراد المواد الضرورية والأساسية لغذاء المواطن في ضل فشل الحكومة بالسيطرة على الارتفاع المجحف بالاسعار وخصوصا أن أسعار المواد الأساسية والاستهلاكية ارتفعت بعد تعمد غلق الحدود بشكل دوري رغم المعاناة وشحة اغلب المواد الغذائية بينما نشاهد اليوم التصريح الرسمي لمدير هيأة المنافذ الحدودية الدكتور عمر الوائلي : ( يوجد في كردستان خمسة منافذ غير رسمية وواحد وعشرين معبر حدودي غير رسمي ايضاً ، كلها تؤثر تأثيراً سلبياً على منافذ الجنوب ، ونحن نغلق الباب لكن الشباك مفتوح ) وهذا مؤشر خطير على ضعف وفشل حكومة تصريف الأعمال ومحاربة متعمدة لارزاق المواطنين في الوسط والجنوب .

واكدت البچاري إن عدم التزام الإقليم بقرارات الحكومة جاء نتيجة لضعف الحكومة المركزية وانبطاحها للاقليم على حساب المصالح الوطنية .

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النائب زهرة البچاري : يوجد في كردستان خمسة منافذ غير رسمية وواحد وعشرين معبر حدودي غير رسمي .
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