الأخبار

العراق وإيران يناقشان ملف مفاوضات فيينا


بحث وزير الخارجيَّة فؤاد حسين، مع نظيره الإيراني، مجموعة من القضايا التي تهم العلاقات الثنائيَّة الإقليميَّة والعالميَّة بالإضافة إلى ملف مفاوضات فيينا.

وقالت الخارجية في بيان اليوم الجمعة، إن حسين بحث "في إتصال هاتفيّ مع نظيره الإيرانيّ حسين أمير عبداللهيان، وجهات النظر حول مجموعة من القضايا التي تهم العلاقات الثنائيَّة الإقليميَّة والعالميَّة، وأكَّد الجانبان على ضرورة اللقاء في أقرب فرصه ممكنه لبحث المُستجدات في المنطقة".

كما تطرق الجانبان، وفق البيان، إلى "آخر الخطوات المتخذة في إطار العلاقات الثنائيَّة، وناقشا الموضوعات ذات الاهتمام المُشترَك، ومنها التطورات الإقليميَّة والدوليَّة ومفاوضات فيينا وسُبُل تعزيز العلاقات الثنائيَّة".

وهنأ وزير الخارجيَّة فؤاد حسين، نظيره الإيرانيّ أمير عبداللهيان بالعام الجديد الإيرانيّ، وحلول شهر رمضان المُبارك، وقدم عرضاً عن آخر المُستجدات ، مُشيراً إلى زيارته الأخيرة ل‍موسكو ومحادثاته مع وزير الخارجيَّة الروسيّ سيرغي لافروف. مُستعرضاً التطورات في أوكرانيا، وفق البيان.

من جانبه، هنأ الوزير الإيراني "نظيره العراقيّ بحلول شهر رمضان المُبارك، وأكّد على ضرورة التركيز على الحوار والحل الدبلوماسيّ لحل الأزمة الروسيَّة-الأوكرانيَّة، وضرورة معالجة جذور الأزمة الراهنة كمفتاح لارساء السلام والاستقرار في المنطقة".

واتفق الوزيران، بحسب البيان، على "ضرورة اللقاء في الأيام القريبة المقبلة".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
توجيه من التربية الى ادارات المدارس يخص الكتب المدرسية
العراق وإيران يناقشان ملف مفاوضات فيينا
ميسان تعلن تعطيل الدوام الرسمي غداً السبت
اعتقال أشخاص "اعتدوا" على موظفين في مستشفى ببغداد
الصحة تعلن الموقف الوبائي لكورونا في العراق
قناة UTV تصدر بيانا عقب صدور مذكرة قبض بحق “ملا طلال”: تصعيدا غير مبرر
الشيخ قيس الخزعلي يستعرض مع السفير الألماني أهم المستجدات السياسية
القبض على 30 متسللا آسيويا أثناء محاولتهم دخول العراق
المعموري: الكاظمي متورط بتجويع محافظات الجنوب عبر سياسات بائسة
محلل: أطراف سياسية تريد جعل الشيعة أقلية في العملية السياسية
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1587.3
الجنيه المصري 79.62
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.96
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 0.58
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.83
التعليقات
منار العامري : بوركتم وبورك قلمكم ...
الموضوع :
الشباب ما بين الواقع والطموح
رياض البغدادي : جزاكم الله خير الجزاء شيخنا الجليل لقد افحمت الكثير من السياسيين الذين لم يكلفوا انفسهم في متابعة ...
الموضوع :
امرأة بعدل أمة من الرجال
محمد العراقي سويسرا : رمضان مبارك عليك سيدي الطيب الغالي المحترم إنشاء الله يارب العالمين اللهم عجل لوليك الفرج لبيك ياحسين ...
الموضوع :
نفحات قرآنية (20) 
احلام الخفاجي : حمى التسقيط في ميزان الظهور الشريف احلام الخفاجي مما لايخفى على احد ان المجتمعات العربية والمسلمة على ...
الموضوع :
شبابنا بين الواقع والموافع الى اين؟!  
ابو سجاد : لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. أعلموا يا بشر . إن الله تعالى كرم بني ...
الموضوع :
لَيسَ الفَتى مَن يُقولُ كانَ أَبي
ابو راسم : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. هذا المقال به كميه هائلة من السب والشتم...يا مسلمين. المسلم ليس سباب ...
الموضوع :
أيها السياسيون العراقيون..عو واقع حالكم، وما يخبئة الإستعمار لكم
علي محمد الميالي : كل عراقي شريف وغيور ويخاف على بلده عليه أن يدعم نواب الإطار التنسيقي ويقف بالضد من كتل ...
الموضوع :
انضمام ثلاث قيادات “سنية” إلى الإطار التنسيقي
صوة العتره : (ال البعاج )بحث مفصل عن ذرية السيد محمد سبع الدجيل ابن الإمام علي الهادي عليهم السلام/السادة ال ...
الموضوع :
سبع الدجيل  في ذكراه....
ابو زهراء : اعظم الله اجركم بهذه الذكرى الاليمة ولكن عزائنا أن الوالد رضوان الله عليه قد أنجب من يكمل ...
الموضوع :
في ذكرى رحيل اية الله الشيخ علي الصغير رضوان الله تعالى عليه
علي ادم محمد : مكتب السيد وزير الماليه المحترم اقدم شكوتي هذه املآ ان تحظى بالاهتمام لحلها قدر المستطاع انا متقاعد ...
الموضوع :
شكوى الى مكتب السيد المفتش العام في وزارة المالية المحترم
فيسبوك