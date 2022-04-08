ميسان تعلن تعطيل الدوام الرسمي غداً السبت

أعلنت محافظة ميسان، اليوم الجمعة، تعطيل الدوام الرسمي غداً السبت بمناسبة الذكرى السنوية لأستشهاد السيد محمد باقر الصدر.

وقالت المحافظة في بيان انه "بناءً على قرار مجلس محافظة ميسان رقم (١٣) لسنة ٢٠١٥ والمتضمن اعتبار يوم ٩ / ٤ عطلة رسمية من كل عام في جميع دوائر الدولة في المحافظة، بمناسبة الذكرى السنوية لأستشهاد آية الله العظمى السيد محمد باقر الصدر (قدس سره)، لذا تقرر ان يكون يوم السبت المصادف ٢٠٢٢/٤/٩ عطلة رسمية في كافة الدوائر والمؤسسات في محافظة ميسان".