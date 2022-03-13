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بولندا؛ من هنا تنطلق الحرب الثالثة

66 2022-03-13

 

عباس الزيدي ||

 

اوكرانيا ماهي الا مقدمة بسيطة  وساحة لاستنزاف روسيا وهناك سيناريو اخر اكمالا للمرحلة الاولى _ الاستنزاف _

الحرب وقواعد الاشتباك تم الاتفاق عليها بالمستوى الذي لاتصل فيه  الامور  لاخروج عن السيطرة الى  الخيار النووي عند اندلاع حرب وهذا الاتفاق حصل في القمة الاخيرة في واشنطن  مابين بوتين و ترامب  في اخر عهد رئاسته

وقد لاحت بوادر ذلك من خلال  انسحاب واشنطن من اتفاقية الاجواء المفتوحة ومعاهدة ستارت للحد من نشر الاسلحة النووية وتخفيض الاخرى   الاستراتيحية  والتي ايضا لم تلتزم بها واشنطن عندما نشرت نظام دفاع صاروخي في اوربا والذي اعتبرته موسكو تهديدا لامنها القومي

المرحلة الثانية _ تتمثل في توريط  الناتو لمواجهة روسيا فان نجح الامر فبها ....   واذا لم ينجح  للقضاء على روسيا    فان واشنطن ستجد نفسها  ملزمة في التدخل المباشر  في اللحظة المناسبة بعد انهاك  روسيا   

المرحلة الثالثة _ ستكون المواجهة مابين تحالف لمواجهة الصين تقوده امريكا و بريطانيا التي اعلنت عن عدم انخراطها بصورة مباشرة في اوكرانيا  

علما في تطور  لافت  للنظر رفعت بريطانيا  خلال السنة الماضية من ميزانيتها العسكرية الخاصة بالترسانة النووية  بشكل كبير

اما  مايتعلق في  بولندا ....

العضو في الناتو  والتي لديها مخاوف كبيرة من روسيا التي تذكرها في ماحصل لها ايام    الحرب العالمية الثانية  في عهد الاتحاد السوفيتي

والتي اصبحت اقرب الى روسيا بعد احداث  اوكرانيا ومجاورة   الى بلاروسيا  الحليفة الى موسكو

وهي تدفع بقوة الى تزويد اوكرانيا بالطائرات  المقاتلة وربما يدفعها خوفها   في مرحلة ما الى تقديم مطاراتها بالضد من روسيا وان عملية  تفويج المرتزقة  وايصال الاسلحة والمعدات بمافيها الصواريخ المضادة للدروع والطيران  ....الخ

كل تلك الانشطة والفعاليات سيجعلها منخرطة في الحرب ضد روسيا

ومن المؤكد ان موسكو لن تسمح  باستمرار ذلك وربما يصدر منها عمل عقابي عسكري يجعل الناتو في مواجهة مع  روسيا بصورة مباشرة

بالمقابل  ان لدى روسيا اوراقها في تزويد خصوم امريكا في  مناطق العالم   بانواع الاسلحة والمعدات  التي  من شانها  استهداف قواعدها او مصالحها  او استهداف اصدقاء امريكا   خصوصا في الشرق الاوسط

مرحلة مابعد  السيطرة الروسية  على اوكرانيا واغلاقها

هي الاخطر والاقرب  للواقع  في اندلاع الحرب الثالثة

وهناك سيناريو اخر يجري الاعداد له  يتمثل بالخطوة المقابلة او المماثلة   لما قامت به روسيا لاجتياح اوكرانيا 

يتمثل في .... اجتياح لقوات الناتو  عبر  بولندا  الى بلاروسيا حليف موسكو تحت ذرائع شتى

ناهيك عن  حروب قد تظهر للسطح على غرار السيطرة الروسية على جزيرة القرم ... مثل ... الصين و تايوان  وقضية كشمير  وقبرص وتركيا او الموصل العراقيةو  اسرائيل  ومشروعها في المنطقة  ....الخ

وكلها ازمات تدفع باتجاه الحرب الثالثة .....

فهل يحصل ماتقدم ام يكون هناك خيارات اخرى

هذا ما  سيكشفه لنا قادم الايام

فانتظروا .........اني معكم من المنتظرين

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