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خبير قانوني : الاتحادية تنهي دراسة ادلة “تزوير الانتخابات” وترقب لصدور حكمها


كشف الخبير القانوني طارق حرب، الاثنين، عن انتهاء المحكمة الاتحادية من دراسة كافة تفاصيل والادلة بشان الطعون المقدمة على نتائج الانتخابات، مبينا ان الجلسة المقبلة ستشهد تحديد موعد للنطق بالحكم ولن يتم تأجيلها.

وقال حرب في تصريح لـ/المعلومة/، إن “المحكمة الاتحادية العليا لا تنوي تأجيل الجلسة بشأن الطعون الانتخابية الى اخرى وانما ستحدد موعد صدور الاحكام “.

واضاف ان “بعد صدور القرار فان المحكمة ستصادق على نتائج الانتخابات اذا لم تحدث أي تغييرات وسترسل الاسماء للنشر ومن ثم انعقاد جلسة مجلس النواب الاولى”.

وأوضح حرب، ان “الجلسة ستكون مطلع العام المقبل بعد مصادقة مجلس النواب على الاسماء ومن ثم ارسالها الى رئاسة الجمهورية الذي سيدعو الى انعاقد المجلس خلال 15 يوم من تاريخ المصادقة”

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خبير قانوني : الاتحادية تنهي دراسة ادلة “تزوير الانتخابات” وترقب لصدور حكمها
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