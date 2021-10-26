اللكاش: مباركة واشنطن للنتائج الأولية وسيلة ضغط جديدة لتمرير التزوير

اعتبر النائب السابق محمد اللكاش , الثلاثاء , مباركة الخارجية الامريكية لنتائج الانتخابات الأولية المطعون بها بأنها وسيلة ضغط جديدة لتمرير العملية الانتخابية المزورة, مطالبا القوى السياسية بعدم القبول بالنتائج ما لم يعاد العد والفز اليدوي وكشف التلاعب والتزوير الذي حصل .

وقال اللكاش في تصريح صحفي انه “ليس مستغربا بان تطل علينا وزارة الخارجية الامريكية بتقديم المباركة للمفوضية والحكومة بنتائج الانتخابات المزورة كالتي صدرت عن مجلس الامن الدولي والاتحاد الأوربي”.

وأضاف، أن “الأعراف السياسية والدبلوماسية تلزم بان تكون المباركات بعد انتهاء العملية الانتخابية بالكامل وتصديقها من قبل المحكمة الاتحادية وهذه المباركات قد تزيدنا شكوكا بالتزوير ” .

وأوضح اللكاش، أن “المباركات من عدد أخرى دولية وعربية كلها تصب في مجرى واحد وهو الضغط على المفوضية بتمرير العملية الانتخابية المزورة التي طعن بها رسميا اكثر من 1400 طعن وهذا الامر غير مسبوق باي انتخابات أخرى”, مطالبا القوى السياسية بـ”عدم القبول بالنتائج ما لم يعاد العد والفز اليدوي وكشف التلاعب والتزوير الذي حصل”.

وكانت وزارة الخارجية الأميركية رحبت في وقت سابق، ببيان مجلس الأمن بشأن الأنتخابات العراقية، معتبرة إياها انتخابات سليمة وآمنة رغم تجاوز الطعون المقدمة أكثر من 1400 طعن.