نائبة سابقة: المفوضية تتخوف من إجراء العد والفرز اليدوي

طالبت عضو ائتلاف دولة القانون ضحى القصير، الخميس، المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بأهمية اعادة العد والفرز يدويا لكشف حجم التزوير الذي رافق العملية الانتخابية.

وقالت القصير في تصريح صحفي إن “المفوضية العليا المستقلة للانتخابات تتخوف من إجراء العد والفرز اليدوي رغم مطالبات أغلب القوى السياسية بذلك”.

وأضافت أن “عددا من المحطات في مختلف الدوائر تأخر إغلاقها أكثر من ساعة عن الموعد المقرر”، معتبرة أن “اعادة العد والفرز اليدوي الحل الأمثل لإبعاد الشكوك والاتهامات عن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات”.

وكان عضو تحالف قوى الدولة الوطنية حسن فدعم اعتبر في تصريح سابق، ان اعادة العد والفرز اليدوي هو الحل الأمثل لإزالة جميع الشكوك .