العرداوي: الانسداد السياسي لن يخدم العراق والمفوضية تتحمل النتائج

بين عضو حركة حقوق عباس العرداوي، الخميس، ان المفوضية بإعلانها نتائج مزيفة زادت المشهد تأزما وفوضى.

وقال العرداوي، في تصريح صحفي، انه” ليس بصالح البلاد لا سياسيا ولا اقتصاديا ما يجري وما تسببت به المفوضية من اعلان لنتائج مزيفة لا ترتقي لمستوى المشاركة في الانتخابات”.

واضاف، ان” الاستقرار السياسي ضروري وهذا لا يكون الا عن طريق قرار إعادة العد والفرز اليدوي والعمل وفق سياقات الدستور للدفع بالعملية السياسية نحو الاكتمال لإجراء الإصلاحات الجديدة”.

واشار الى ان” عودة العملية السياسية الى الانسداد الأول يعطي مؤشرات خطيرة على ان المرحلة المقبلة يجب تغليب صوت العقل والحكمة من المفوضية لكي تبعد البلاد عن الفوضى المتوقعة”